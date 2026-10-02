Alerta semnalată astăzi la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat, după ce echipele specializate au efectuat verificările de securitate.

Accesul pasagerilor în terminal a fost reluat, iar procedurile de îmbarcare au început. Echipele aeroportului, în cooperare cu instituțiile responsabile, coordonează reluarea operațiunilor și revenirea la programul normal.

Pasagerii, îndemnați să verifice statutul zborurilor

Călătorii sunt îndemnați să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului și să urmărească notificările transmise de companiile aeriene.

Totodată, pasagerii sunt rugați să respecte indicațiile personalului aeroportului pe durata reluării operațiunilor.

Aeroportul, evacuat după alerta de minare

Astăzi, în jurul orei 16:00, organele de drept au fost sesizate cu privire la faptul că aeroportul ar fi fost minat. La fața locului au intervenit serviciile specializate, pasagerii au fost evacuați, iar activitatea aeroportului a fost suspendată temporar pentru efectuarea verificărilor.

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Trei zboruri, afectate de alertă

Alerta de minare a dat peste cap programul unor curse. Trei zboruri înregistrează întârzieri, potrivit informațiilor publicate de aeroport.

Este vorba despre cursele spre Istanbul – TK274, Frankfurt – LH1559 și Viena – OS718.

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