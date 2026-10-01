O dronă a explodat noaptea trecută în apropierea traseului Ivancea-Brănești, din raionul Orhei. Aparatul de zbor a lovit copacii și s-a prăbușit la aproximativ zece metri de carosabil. Impactul a fost captat pe mai multe camere de supraveghere. Nimeni nu a fost rănit.

Acesta este momentul exploziei surprins de o cameră de supraveghere a unei case din satul Ivancea.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Drona a căzut și a explodat în acest loc, în extravilanul satului Ivancea. În urma impactului cu solul, s-a format un crater cu diametrul de jumătate de metru și adâncimea de 30 de cm.”

„Iar aici, în acest loc, la doar câțiva metri de traseu, au căzut fragmente din aparatul de zbor și s-a format un crater. Poliția spune că cel mai probabil, aici au căzut fragmente din aripa dronei. De asemenea, au fost deteriorați mai mulți copaci, iar la fața locului putem să vedem crengi rupte.”

La scurt timp, la fața locului au venit serviciile specializate, iar circulația pe traseu a fost oprită temporar în ambele direcții. Oamenii din sat spun că au auzit o bubuitură puternică, dar, la început, nu și-au dat seama că sunetul a fost provocat de explozia unei drone.

“Noaptea trecută, spre seară am auzit un buf. Soția îmi spune că ceva a căzut la noi și că să mă duc să văd. Am ieșit și nu am văzut nimic, dar am văzut că pe traseu a trecut poliția.

„Eram la lucru și am auzit o bubuitură mare. N-am înțeles ce s-a întâmplat, credeam că a explodat un balon de gaz.”

„Pericolul abia începe, mă tem să nu fie mai grav.”

Acest bărbat a fost printre primii care a telefonat la 112, pentru a raporta explozia. Inclusiv casa lui s-a cutremurat în urma deflagrației.

„Am luat legătura cu poliția, am trimis video de pe camerele de supraveghere, am venit aici. Totul deja era securizat. Explozia a fost destul de puternică. Am casă din carcasă, a cutremurat tot.”

Experții au stabilit, preliminar, că aparatul de zbor prezintă elemente specifice tipului „Gerani”, cu motor turboreactiv. Toate fragmentele găsite la fața locului au fost transmise la expertiză. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a condamnat survolarea neautorizată a spațiului național aerian.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI REPUBLCII MOLDOVA: „La mai puțin de 50 de km de Chișinău, pe traseul Ivancea -Brănești, Orhei, azi noapte a explodat o dronă rusească. Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni.”

Incidentul de la Orhei are loc pe fondul unei creșteri a cazurilor de survolare neautorizată a spațiului aerian. Într-o singură zi, trei drone au încălcat spațiul nostru aerian. Două dintre ele au căzut și au explodat pe teritoriul Republicii Moldova. În ultimele șapte zile, spațiul a fost încălcat de opt ori. De la începutul războiului din Ucraina și până la sfârșitul lunii septembrie, au fost înregistrate 88 de cazuri de survolări ilegale și incidente cu aparate de zbor.