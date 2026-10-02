Alertă de securitate la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. În după-amiaza zilei de 2 octombrie, autoritățile au fost alertate cu privire la o posibilă bombă în incinta aeroportului. Polițiștii de frontieră au intervenit și au început evacuarea pasagerilor și a personalului.

Potrivit Poliției de Frontieră, la fața locului se deplasează subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care urmează să verifice informația și să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea securității.

Din motive de securitate, procedura de înregistrare pentru zboruri a fost suspendată temporar. Autoritățile avertizează că ar putea apărea modificări ale zborurilor planificate pentru astăzi.

Troleibuzele, redirecționate

Alerta de la aeroport a afectat și circulația transportului public din zonă. Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău, troleibuzele de pe ruta nr. 30 circulă, din motive de securitate, doar până la strada Aeroport, în zona stației „Lukoil”.

RTEC recomandă pasagerilor să țină cont de modificările temporare ale circulației.

Călătorii sunt îndemnați să verifice statutul zborurilor

Poliția de Frontieră le recomandă persoanelor care au programat un zbor pentru ziua de astăzi să verifice în prealabil statutul acestuia pe panoul online al Aeroportului Internațional Chișinău.

Autoritățile urmează să revină cu informații despre rezultatele verificărilor și despre eventualele modificări în programul zborurilor.

Sursă video: PRO TV