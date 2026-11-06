O alertă cu bombă a fost semnalată în această dimineață la Primăria municipiului Chișinău, chiar în ziua în care instituția prezintă raportul de activitate. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Ceban. Poliția precizează că verificările preliminare nu au indicat niciun risc pentru siguranța persoanelor și că examinează inclusiv ipoteza unei eventuale provocări.

Edilul a făcut referire la incident într-un mesaj public pe facebook, menționând că evenimentul are loc într-un context în care, tot astăzi, este programată, la ora 10:00, ședința Consiliului de Securitate.

„Primăria la 3 ani de raport și ne-am pomenit cu o alertă cu bombă la Primărie. Sperăm că la Palatul Republicii nu au anunțat astăzi alerte cu bombe”, a scris Ion Ceban.

Poliția capitalei a confirmat pentru PRO TV că a fost sesizată în această dimineață despre alerta cu bombă de la Primăria Chișinău.

Potrivit responsabililor, în urma verificărilor preliminare, efectuate în comun cu instituțiile abilitate, s-a stabilit că nu există niciun risc pentru siguranța persoanelor, astfel că nu a fost necesară evacuarea acestora.

Totodată, Poliția precizează că examinează și ipoteza unei eventuale provocări, care ar fi avut drept scop crearea unei situații de victimizare.