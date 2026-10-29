Alertă cu bombă la un centru comercial din sectorul Centru al capitalei. Poliția a fost alertată, iar serviciile specializate au intervenit pentru verificarea zonei.

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Potrivit poliției, sesizarea a fost făcută astăzi, după ce o persoană a anunțat telefonic despre o posibilă minare a unui centru comercial din sectorul Centru al capitalei.

Imediat, au fost îndreptate toate serviciile specializate, care întreprind măsurile necesare pentru securizarea zonei și verificarea informației.