Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii Republicii Moldova să evite călătoriile neesențiale în Orientul Mijlociu, pe fondul situației de securitate din regiune. Autoritățile anunță că în mai multe state au fost impuse restricții privind utilizarea spațiului aerian, ceea ce poate afecta programul curselor aeriene.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, moldovenii care se află deja în statele din Orientul Mijlociu sunt îndemnați să fie prudenți, să urmărească informațiile oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale.

MAE recomandă cetățenilor să mențină legătura cu ambasadele Republicii Moldova din regiune și să își comunice datele de contact, pentru a putea fi informați rapid în caz de urgență.

Autoritățile atrag atenția că restricțiile impuse în spațiul aerian al mai multor țări pot afecta programul zborurilor. Cetățenii sunt sfătuiți să verifice periodic statutul curselor și să țină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism.

Asistență consulară

Lista completă a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova și datele de contact ale acestora pot fi consultate pe pagina oficială a MAE https://mfa.gov.md/ro/misiuni.

Atacuri împotriva Iranului

Forţele americane au lovit centrele de comandă militare iraniene, capacităţile maritime, bazele de lansare a rachetelor şi dronelor, precum şi sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

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