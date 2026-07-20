Ucraina susține că a reușit una dintre cele mai spectaculoase lovituri în adâncul teritoriului rus de la începutul războiului. Imaginile din satelit publicate la două zile după un atac cu drone asupra bazei aeriene Engels-2 confirmă distrugerea unui bombardier strategic rusesc Tu-95, una dintre cele mai importante aeronave folosite de Moscova pentru lansarea atacurilor cu rachete asupra Ucrainei.

Fotografiile, realizate de compania comercială Planet Labs și analizate de proiectul de investigație „Schemes” al Radio Free Europe/Radio Liberty, arată aeronava grav avariată. Potrivit imaginilor, secțiunea din spate a bombardierului este complet desprinsă de fuselaj, ceea ce indică faptul că avionul nu mai poate fi utilizat.

Atacul asupra bazei Engels-2, aflată la aproximativ 800 de kilometri de frontiera ucraineană, a fost revendicat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Operațiunea demonstrează capacitatea Kievului de a lovi obiective militare strategice aflate adânc în interiorul Federației Ruse, transmite digi24.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că bombardierul distrus fusese utilizat anterior pentru lansarea de rachete asupra orașelor ucrainene și a calificat atacul drept parte a unei „apărări juste și active” împotriva agresiunii ruse.

Tu-95 este unul dintre cele mai importante bombardiere strategice din arsenalul Rusiei. Aeronava, proiectată în perioada sovietică, este folosită pentru lansarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune și poate transporta inclusiv armament nuclear. De la începutul invaziei, aceste bombardiere au fost implicate în numeroase atacuri asupra infrastructurii și orașelor din Ucraina.

Distrugerea confirmată a unui astfel de avion reprezintă o nouă lovitură pentru aviația strategică rusă și vine în contextul în care Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra bazelor militare și infrastructurii energetice aflate mult în spatele liniei frontului. Imaginile din satelit oferă una dintre cele mai clare dovezi de până acum privind eficiența acestor operațiuni.