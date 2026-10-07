Autoritățile din sănătate de la noi precizează că riscul apariției cazurilor de ciumă pe teritoriul țării noastre este foarte scăzut, în contextul cazului de deces din Federația Rusă.

Alexandru GASNAȘ, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Noi vorbim de o regiune, cu anumite cercetări, cu date închise. Noi coordonăm cu OMS în timp real să vedem care ar fi acest impact. Este regiunea din Irkutsk, din Siberia, o regiune izolată unde vorbim de un caz de deces, de formă pulmonară, iar peste 200 de persoane sunt în carantină.La moment nu este nici un risc de escaladare a acestui proces, pentru că este din cadrul unui laborator. La moment, noi avem și capacitatea de testare și antibioticele necesare în caz de urgență.”

Ultimele focare naturale de pestă au fost înregistrate în Republica Moldova în jurul anilor 1950, iar în perioada contemporană nu au fost înregistrate cazuri de pestă umană.

Anul trecut au fost raportate 67 de cazuri de ciumă la nivel mondial, iar în prima jumătate a lui 2026 – cel puțin 15 cazuri.