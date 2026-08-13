O alertă cu bombă a fost declanșată în această dimineață la Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău, ceea ce a dus la evacuarea pasagerilor și suspendarea temporară a procedurilor de înregistrare. În urma verificărilor efectuate de echipele specializate, alerta nu s-a confirmat, iar la ora 07:30 activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal.

Potrivit administrației aeroportului, alerta a fost anunțată la ora 04:15. Pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar accesul a fost restricționat pe durata verificărilor efectuate de echipele specializate.

Pe durata verificărilor, procedurile de înregistrare au fost suspendate, iar programul unor zboruri a fost perturbat. Pasagerii au fost sfătuiți să verifice statutul curselor înainte de a se deplasa la aeroport.

Întârzieri zboruri/ airport.md

Verificările s-au încheiat după aproape trei ore

La ora 07:30, verificările au fost finalizate, iar alerta nu s-a confirmat. Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal.

Unde pot fi urmărite în timp real modificările zborurilor

Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice în timp real statutul zborurilor pe panoul online al aeroportului, unde sunt afișate eventualele modificări ale curselor.

*Sursa video: TikTok

Alerte similare au fost semnalate și în trecut la aeroport

Nu este pentru prima dată când Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău este vizat de o astfel de alertă. În cazurile anterioare, verificările autorităților nu au confirmat existența vreunui pericol. Cea mai recentă alertă a fost anunțată în aprilie, iar și atunci alarma s-a dovedit a fi falsă.

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