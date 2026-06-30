Un obiect asemănător unui obuz a fost descoperit marți după-amiază, în jurul orei 14:20, în timpul unor lucrări de săpătură pe strada Miorița din Chișinău.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că imediat după primirea sesizării au intervenit toate serviciile abilitate, iar zona a fost securizată.

În prezent, specialiștii desfășoară verificările necesare și întreprind măsuri pentru neutralizarea obiectului în condiții de siguranță.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, informații despre proveniența obiectului sau dacă acesta reprezintă un pericol.

Obiect asemănător unui obuz/ PRO TV