Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a depistat în plantațiile de viță-de-vie din Republica Moldova un organism dăunător de carantină. Este vorba despre „Grapevine flavescence dorée phytoplasma”, bacteria care provoacă boala numită îngălbenirea aurie a viței-de-vie.

„Focarele au fost identificate în urma activităților de supraveghere fitosanitară desfășurate, atât în plantații-mamă destinate producerii materialului săditor, cât și în plantații în rod, prezența oficială fiind confirmă prin Raport de încercări, eliberat de IP CNSAPSA, Laborator de produse vegetale și produse de uz fitosanitar, desemnat ca laborator de referință”, au menționat responsabilii de la ANSA.

Potrivit ANSA, agentul patogen poate provoca pierderi importante în plantațiile viticole. Acesta se localizează în vasele conducătoare ale viței-de-vie și este transmis în principal prin insecte-vectoare, în special cicada „Scaphoideus titanus”, dar și prin material de înmulțire vegetativă infectat.

ANSA a instituit grupuri de lucru

Pentru limitarea răspândirii bolii, ANSA a instituit grupuri de lucru și a dispus măsuri de delimitare a zonelor afectate, eradicare a focarelor și eliminare a butucilor infectați.

Recomandările ANSA pentru producători

ANSA recomandă producătorilor să verifice periodic plantațiile și să fie atenți la simptome precum îngălbenirea sau înroșirea frunzelor, răsucirea marginilor acestora, coacerea neuniformă a strugurilor, reducerea vigorii plantei și maturarea incompletă a lemnului.

Orice suspiciune privind prezența bolii sau a insectei-vectoare trebuie raportată. Agenția recomandă, de asemenea, evitarea transportării neautorizate a butașilor, coardelor, altoilor sau a altui material vegetal suspect și utilizarea exclusivă a materialului săditor care respectă cerințele fitosanitare și de certificare.

ANSA precizează că depistarea timpurie și aplicarea măsurilor fitosanitare sunt esențiale pentru prevenirea răspândirii îngălbenirii aurii și protejarea sectorului vitivinicol.

Alertă fitosanitară la Chișinău

Pe 24 august, un dăunător de carantină, Lycorma delicatula, a fost depistat pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova, într-o zonă industrială din Chișinău. Potrivit Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor, focarul inițial a fost localizat și tratat, însă în zona-tampon au fost identificate ulterior populații izolate ale insectei. Autoritățile au dispus de urgență măsuri de dezinsecție și monitorizare pentru a preveni răspândirea acesteia.

Ce este Lycorma delicatula

Lycorma delicatula este o insectă cu un spectru larg de plante-gazdă. Pe lângă cenușar, aceasta poate afecta vița-de-vie, pomii fructiferi, arțarul, nucul, salcia, plopul și numeroase plante ornamentale și forestiere.

Dăunătorul poate provoca slăbirea plantelor și uscarea ramurilor, iar la vița-de-vie poate produce pierderi importante de recoltă. Un risc major îl reprezintă și răspândirea insectei prin transportul ouălor sau adulților pe material vegetal, lemnos, vehicule, utilaje sau obiecte depozitate în aer liber.

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