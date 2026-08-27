Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Președinție. Vizita are loc în aceeași zi în care șeful statului român, Nicușor Dan, a fost primit de Maia Sandu. Oficialii urmează să se adreseze cetățenilor de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.