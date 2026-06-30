Numărul persoanelor afectate în focarul de toxiinfecție alimentară înregistrat în municipiul Chișinău a crescut la 36, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP). Printre acestea se numără și un copil. Situația a fost depistată în rândul participanților la evenimente organizate în perioada 22–26 iunie 2026, desfășurate într-un hotel din capitală, dar și în rândul unor persoane cazate în aceeași unitate.

Ministerul Sănătății precizează că, în urma investigațiilor de laborator, la 12 pacienți a fost confirmată infecția cu Salmonella Enteritidis. Celelalte probe biologice sunt în continuare analizate pentru a stabili amploarea exactă a contaminării.

Echipă multidisciplinară mobilizată pentru gestionarea focarului

Pentru gestionarea focarului, a fost activată o echipă multidisciplinară formată din specialiști ai ANSP, ai Centrului de Sănătate Publică Chișinău și ai Subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor. Aceștia desfășoară ancheta epidemiologică și aplică măsuri antiepidemice, inclusiv izolarea și tratamentul pacienților, supravegherea contacților și depistarea activă a eventualelor cazuri noi.

Investigații extinse: probe de la pacienți, personal și alimente

De asemenea, sunt prelevate și analizate probe biologice de la bolnavi, de la personalul implicat în prepararea și servirea alimentelor, precum și din produsele alimentare și testele de salubritate.

Ancheta epidemiologică continuă

Autoritățile sanitare au anunțat că ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar măsurile de control continuă pentru identificarea sursei exacte a contaminării și prevenirea extinderii focarului.

Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație

Ministerul Sănătății reamintește populației importanța respectării stricte a regulilor de igienă alimentară, subliniind că prevenirea rămâne esențială în evitarea toxiinfecțiilor. Recomandările includ spălarea mâinilor înainte de manipularea alimentelor, consumul de produse bine preparate termic, evitarea alimentelor din surse nesigure, spălarea atentă a fructelor și legumelor, precum și separarea alimentelor crude de cele gata de consum.

Semne de alarmă și recomandări medicale

În cazul apariției simptomelor precum greață, vărsături, diaree, febră sau dureri abdominale după consumul de alimente, autoritățile recomandă solicitarea imediată a asistenței medicale.

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