Fostul deputat PAS Alexandr Trubca este acuzat că ar fi primit 200.000 de euro de la omul de afaceri Valentin Eșanu pentru a promova modificări legislative favorabile unei companii din domeniul colectării deșeurilor metalice. Acuzația apare într-un denunț depus la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de Alexandru Rotaru, fost partener de afaceri al lui Eșanu, scrie Ziarul de Gardă.

Trubca respinge categoric acuzațiile și spune că nu a primit niciodată bani de la vreun agent economic. La rândul său, Valentin Eșanu neagă că i-ar fi oferit fostului parlamentar suma menționată în denunț.

Denunțul: 200.000 de euro pentru modificarea fiscalității

Potrivit investigației Ziarului de Gardă, denunțul a fost depus de Alexandru Rotaru în iunie 2026. Acesta susține că Valentin Eșanu i-ar fi oferit lui Alexandr Trubca, pe atunci deputat PAS, 200.000 de euro pentru promovarea unor modificări legislative în domeniul comerțului cu deșeuri metalice.

Rotaru afirmă că banii ar fi fost oferiți pentru introducerea TVA la fierul vechi și, ulterior, pentru modificarea modului de impozitare a companiilor care colectează deșeuri metalice.

Potrivit denunțului, ar fi fost schimbat mecanismul prin care persoanele fizice care predau fier vechi erau impozitate cu 12% și introdusă o taxare de 7% aplicată vânzărilor companiilor.

Taxa de 7% a fost aplicată timp de câteva luni

Potrivit ZdG, taxa de 12% pentru persoanele fizice a fost introdusă în 2022. În ianuarie 2024, mecanismul a fost modificat, fiind introdusă o taxă de 7% aplicată companiilor.

Această regulă a fost menținută până la 15 august 2024, după care s-a revenit la mecanismul anterior.

Alexandru Rotaru susține că schimbarea legislativă ar fi avantajat compania „Sofilarex Plus” SRL și ar fi permis o formă de „curățare” contabilă a unor sume colectate de la persoanele fizice.

Afirmațiile respective fac obiectul acuzațiilor formulate de Rotaru și nu reprezintă constatări ale unei instanțe.

Valentin Eșanu: „Eu n-am transmis la nimeni nicio sumă de bani”

Valentin Eșanu respinge acuzațiile și susține că denunțul ar fi fost depus din răzbunare, după ce Rotaru ar fi fost demis din funcția de administrator al companiei „Omnisteel” SRL.

Omul de afaceri a declarat pentru Ziarul de Gardă că nu i-a transmis bani lui Trubca și a cerut ca autoritățile să verifice acuzațiile.

„Eu n-am transmis la nimeni nicio sumă de bani. Dumnealui, dacă are dovezile acestea, eu îi recomand să depună la poliție, la procuratură, unde a depus, și dacă ea este, poftim, să lucreze organele de drept”, a declarat Eșanu, potrivit sursei citate.

Trubca: „Nu am pretins și nu am primit niciodată bani de la nimeni”

Alexandr Trubca respinge la rândul său orice implicare și susține că pentru el acuzațiile reprezintă o premieră.

Fostul parlamentar a recunoscut că în perioada în care era deputat au existat discuții în cadrul partidului despre fiscalizarea sectorului și despre necesitatea modificării mecanismului de impozitare.

Trubca afirmă însă că nu a cerut și nu a primit bani pentru promovarea acestor modificări.

După publicarea investigației, acesta a reacționat și pe rețelele de socializare, calificând acuzațiile drept false.

„Nu am pretins și nu am primit niciodată bani de la nimeni”, a scris Trubca.

El a mai precizat că nu este vizat, din informațiile sale, într-un dosar penal și că numele său apare într-o sesizare depusă de Rotaru.

Fostul deputat amenință cu acțiuni în instanță

Trubca spune că este pregătit să răspundă întrebărilor procurorilor, dacă va fi contactat în cadrul unei verificări.

Totodată, fostul parlamentar a anunțat că pregătește o cerere prealabilă prin care va solicita dezmințirea acuzațiilor și că, în lipsa acesteia, ar putea sesiza instanța pentru calomnie și defăimare.

„Resping cu fermitate orice învinuire”, a mai transmis Trubca.

Trubca a demisionat din Parlament în iulie

Alexandr Trubca și-a anunțat demisia din funcția de deputat pe 10 iulie 2026. La acel moment, el a declarat că activitățile sale economice afectează imaginea și credibilitatea echipei PAS.

Fostul parlamentar a precizat atunci că rămâne membru al formațiunii și a susținut că toate activitățile sale economice au fost legale și că nu s-ar afla în conflict de interese.

Demisia a venit la scurt timp după ce Trubca a anunțat că urma să fie publicată o investigație jurnalistică privind averea și interesele sale. El a declarat atunci că este dispus să prezinte documente și a solicitat Autorității Naționale de Integritate să verifice situația.

Citeste si : Deputatul PAS Alexandr Trubca demisionează din Parlament: „Atunci când există chiar și o întrebare de moralitate sau etică, pleci din funcție”