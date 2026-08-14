O schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, care ar fi implicat mai multe companii din domeniul materialelor și serviciilor de construcții, este investigată după ce acestea ar fi ascuns o parte din venituri și nu ar fi declarat integral impozitele pentru anul 2024.

Potrivit PCCOCS, companiile ar fi ascuns o parte din veniturile obținute din vânzarea produselor și nu ar fi trecut toate activitățile și încasările în contabilitate.

De asemenea, în actele contabile ar fi fost trecute informații greșite despre venituri și cheltuieli, iar unele bunuri sau activități pentru care trebuiau plătite impozite nu ar fi fost declarate.

În urma perchezițiilor la sediile, domiciliile și în mașinile reprezentanților companiilor din Chișinău și raionul Rezina, au fost ridicate acte contabile și alte documente care urmează să fie verificate.

Investigația continuă pentru a stabili toate detaliile cazului și persoanele implicate.