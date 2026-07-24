Noul ministru al Sănătății, Alexandru Gasnaș, a fost eliberat din funcția de consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul sănătății. Decizia a fost luată în baza cererii de demisie depuse de acesta și a fost oficializată printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu.

Alexandru Gasnaș a renunțat la funcția de consilier prezidențial după ce a fost desemnat ministru al Sănătății în Guvernul condus de Vasile Tofan.

Plecarea din cadrul Președinției reprezintă un pas firesc în contextul preluării noii funcții guvernamentale, care presupune responsabilități executive în domeniul sănătății publice.

Decret/ Președinția RM

Cine este Alexandru Gasnaș, propus pentru funcția de ministru al Sănătății

Alexandru Gasnaș este medic neurolog, doctor în științe medicale și conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. El este propus de premierul desemnat Vasile Tofan pentru funcția de ministru al Sănătății în viitorul Guvern.

Gasnaș are o experiență de mai mulți ani în domeniul medical, fiind specializat în neurologie, epileptologie și boli interne. Înainte de a intra în administrația publică, acesta a condus Departamentul de Neurologie, Epileptologie și Boli Interne din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, unde a fost implicat în activitatea clinică și în dezvoltarea serviciilor medicale.

În anul 2023, Alexandru Gasnaș a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății, funcție în care s-a ocupat de mai multe domenii, inclusiv de implementarea proiectelor din sănătate și dezvoltarea serviciilor pentru pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Ulterior, acesta a activat în calitate de consilier în domeniul sănătății în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean.

În cariera academică, Gasnaș este conferențiar universitar la USMF „Nicolae Testemițanu”, unde a desfășurat activități didactice și de cercetare în domeniul neurologiei.

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