Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar 100 dintre acestea au adoptat deja decizia finală de unire, anunță autoritățile.

„Până în prezent, 100 de primării au adoptat decizia finală de amalgamare”, a declarat Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului.

Potrivit datelor prezentate de autorități, în total, 773 de primării din Republica Moldova se află în proces de amalgamare voluntară, iar dintre acestea 112 localități urmează să se unească în jurul centrelor raionale. Procesul are loc pe bază voluntară, fiecare comunitate urmând propriul parcurs de reorganizare administrativă.

Ce presupune reforma administrației publice locale

Reforma administrației publice locale urmărește consolidarea capacității primăriilor și eficientizarea gestionării resurselor. Prin amalgamarea voluntară, autoritățile vor crearea unor administrații locale mai puternice, capabile să atragă investiții și să ofere servicii publice mai bune.

Proces inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024

Procesul de amalgamare voluntară a fost inițiat în perioada noiembrie-decembrie 2024, având drept scop formarea unei unități administrativ-teritoriale consolidate, cu potențial de dezvoltare socio-economică durabilă, utilizare mai eficientă a resurselor și о administrare publică locală optimizată.

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