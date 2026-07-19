Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII” a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC), prin care solicită verificarea legalității anunțului făcut de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) privind desemnarea lui Alexandru Vornicu drept candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru alegerile locale din 2027.

Formațiunea susține că desemnarea ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor Codului electoral și solicită autorității electorale să se pronunțe asupra legalității acestei decizii.

Alianța „MOLDOVENII”: Desemnarea a fost făcută înainte de termen

În sesizarea transmisă CEC, reprezentanții partidului afirmă că legislația electorală stabilește clar perioada în care partidele pot desemna oficial candidați la alegeri.

Potrivit acestora, orice decizie privind desemnarea unui candidat înainte de începerea perioadei prevăzute de lege este lipsită de efecte juridice și contravine prevederilor Codului electoral.

Acuzații privind promovarea anticipată a candidatului

Alianța „MOLDOVENII” susține că, după anunțul făcut de PAS, Alexandru Vornicu ar fi fost promovat prin postări pe rețelele sociale și materiale video distribuite de reprezentanți ai formațiunii, dar și de persoane din administrația locală.

Formațiunea consideră că aceste acțiuni ar putea reprezenta o formă de promovare electorală anticipată și solicită CEC să analizeze dacă au fost respectate normele legale privind desfășurarea campaniilor electorale.

CEC, chemată să verifice legalitatea acțiunilor

Prin sesizarea depusă, Alianța „MOLDOVENII” cere Comisiei Electorale Centrale să examineze circumstanțele în care a fost anunțată candidatura lui Alexandru Vornicu și să stabilească dacă au fost încălcate prevederile legislației electorale.

Până în prezent, Comisia Electorală Centrală nu a anunțat dacă a înregistrat sesizarea și nici când urmează să se pronunțe asupra acesteia. De asemenea, PAS nu a comentat, deocamdată, acuzațiile formulate de Alianța „MOLDOVENII”.

La 15 iunie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale.

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