Să fie înțelept, bun și corect. Așa îl văd romii pe noul baron, care urmează să fie ales peste 40 de zile. Procedura va reuni toți reprezentanții comunității din întreaga țară și va fi ales un sigur lider tradițional. Familia baronului susține că noul conducător trebuie să fie din dinastia Cerari, așa cum și-a dorit Artur Cerari pe când era în viață. Între timp, casa baronului de la Soroca va fi tranformată în casă muzeu și vs fi deschisă pentru toți vizitatorii.

„Să fie înțelept, dar cel mai important, blând la inimă, pentru că dacă inima e bună, va fi foarte bine pentru tot poporul lui.”

„Trebuie să fie cărturar, corect, înțelept și să hotărască totul potrivit legii.”

„Să vie bun, receptiv, așa precum a fost baronul, dar cred că așa oameni sunt irepetabili.”

„Trebuie să facă bine la lume, să le ofere ceea de ce au nevoie, să fie bine pentru pensionari și pentru oamenii săraci.”

După aceste criterii, comunitatea romilor urmează să își aleagă noul baron. Procedura, care înseamnă o adunare a reprezentanților comunităților rome din întreaga țară, urmează să fie convocată după perioada de doliu.

Robert CERARI, VERIȘORUL BARONULUI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI BARE-ROM: „După 40 de zile, pentru că avem o procedură. Vor fi alegeri, așa cum trebuie să fie într-un mod democrat și transparent.”

Potrivit familiei baronului, succesorul acestuia va fi un om din dinastia Cerari și că au deja un candidat potrivit, pe care l-a ales însăși Artur Cerari, pe când era în viață. Este vorba de Robert Cerari, verișorul baronului și mâna sa dreaptă în administrarea comunității.

Ana CERARI, FIICA BARONULUI: „Cred și sunt absolut sigură că va fi din dinastia și din familia Cerari, mai mult nimeni. Domnul Robert a învățat destul de la tăticul, pentru că ei erau mereu împreună și sunt verișori drepți. Sunt un sânge, fie tata, fie Robert.”

„Este Robert Cerari, care consider că este un candidat demn, care ar putea să îl înlocuiască pe baronul nostru. E un om respectat și corect, care este alături de comunitate.”

„Domnul Robert a fost mâna dreaptă a baronului și ne dorim ca așa să fie și înainte.”

Deocamdată nu a fost stabilită data când va fi ales noul baron.

Robert CERARI, VERIȘORUL BARONULUI, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI BARE-ROM: „- Se spune că dumneavoastră veți fi ales. Sunteți pregătit?

- Dacă voi fi ales de lume, atunci nu am încotro. Trebuie să susținem cetățenii noștri.”

Până atunci, fiica baronului, Ana Cerari vrea să păstreze tot ce a rămas de la tatăl său.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV:„Tot ce vedeți aici, casa baronului, curtea și toate obiectele care i-au aparținut, cum ar fi colecția de mașini, vor fi tranformate în casă muzeu. Tot aici, va fi deschis un restaurant, cu bucătărie tradițională din comunitatea romilor.”

Ana CERARI, FIICA BARONULUI: „Casa tăticului va deveni muzeu internațional al romilor, în amintirea baronului Artur Cerari. Vom deschide un restaurant, La Baron, cu bucate de etnie romă, care sunt bucatele preferate ale baronului.”

De asemenea, va fi creată o expoziție cu lucrurile personale ale lui Artur Cerari, cum ar fi colecțiile de acordeoane, figuri de porțelan, pălării, dar și pantofi.

„Tăticul trebuie să trăiască și să nu uităm de el.”