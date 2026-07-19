Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă din 19 iulie, ora 16:00, până pe 20 iulie, ora 02:00, perioadă în care sunt așteptate ploi puternice, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații vor ajunge la 15–35 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone sunt posibile căderi de grindină și rafale de vânt de până la 15–20 m/s.

Meteorologii recomandă populației să urmărească evoluția vremii și să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe, iar șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență în trafic.