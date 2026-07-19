Patru tineri sunt cercetați penal după un incident care ar fi avut loc într-o locuință din orașul Călărași, unde se afla o tânără de 19 ani. Potrivit informațiilor preliminare, fata ar fi organizat o întâlnire la domiciliul său, unde cei patru ar fi consumat băuturi alcoolice. Cazul a ajuns în atenția organelor de drept după ce prietena tinerei ar fi revenit la locuință și ar fi găsit-o într-o situație care a determinat-o să solicite intervenția poliției.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, tânăra ar fi stabilit o întâlnire la domiciliul închiriat cu cei patru tineri, pe care i-ar fi cunoscut pe rețelele de socializare. În timpul întâlnirii, aceștia ar fi consumat împreună băuturi alcoolice.

În circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori, tinerii ar fi întreținut acte sexuale cu fata de 19 ani. Aceasta urmează să fie supusă unei expertize medico-legale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și colectarea probelor necesare.

Organele de drept au stabilit preliminar că unul dintre cei patru tineri s-ar fi cunoscut anterior cu tânăra și ar fi avut o relație intimă cu aceasta.

Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar cei patru tineri sunt cercetați de organele de urmărire penală. Aceștia s-au prezentat de bunăvoie la poliție, unde sunt desfășurate acțiunile procesuale pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.