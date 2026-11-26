Alte 1.070 de familii din Republica Moldova vor putea primi vouchere în valoare de până la 7.000 de lei pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic. O nouă sesiune a Programului EcoVoucher a fost lansată, iar sprijinul financiar poate fi folosit pentru procurarea frigiderelor și a mașinilor de spălat rufe.

Voucherele acoperă până la 70% din prețul aparatului, inclusiv TVA, dar nu mai mult de 7.000 de lei. Diferența de preț va fi achitată de beneficiar.

Prin intermediul programului pot fi cumpărate frigidere, inclusiv modele cu congelator integrat, din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa energetică A.

O condiție obligatorie este ca, la procurarea unui aparat nou, beneficiarul să predea spre reciclare un electrocasnic uzat de același tip.

Cine are prioritate la acordarea voucherelor

Voucherele sunt repartizate automat, în funcție de criteriile de eligibilitate și de datele înregistrate pe platforma compensatii.gov.md. Prioritate au familiile cu mai mulți copii minori și gospodăriile în care locuiesc cel puțin două persoane cu vârsta de peste 63 de ani.

Totodată, 10% din numărul total de vouchere disponibile sunt rezervate persoanelor cu dizabilități severe.

Buget de 7,7 milioane de lei pentru noua sesiune

Bugetul acestei sesiuni este de aproximativ 7,7 milioane de lei. Banii provin din fondurile rămase disponibile după sesiunile precedente și fac parte din bugetul total de 57 de milioane de lei alocat pentru ediția curentă a programului.

Programul EcoVoucher este dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, și implementat de Centrul Național pentru Energie Durabilă, în cooperare cu Ministerul Energiei.

Cetățenii pot afla mai multe detalii despre condițiile programului pe site-ul oficial al Centrului Național pentru Energie Durabilă sau apelând Linia Verde 0 8005 5005.