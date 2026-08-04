Doi foști angajați ai Poliției de Frontieră și o femeie au fost reținuți, fiind suspectați că au contribuit la organizarea migrației ilegale a aproximativ 400 de cetățeni ucraineni apți de serviciul militar. Cei doi bărbați au contribuit la traversarea ilegală a frontierei de stat prin sudul Republicii Moldova, iar femeia a asigurat cazarea acestora la Chișinău.

Potrivit PCCOCS, femeia asigura cazarea cetățenilor ucraineni în propriile apartamente, dar și în spații închiriate, iar cei doi bărbați îi ajutau să traverseze frontiera prin sectorul de sud al țării, pentru ca aceștia să ajungă în Uniunea Europeană.

În urma perchezițiilor desfășurate în mai multe locații din Chișinău și Cahul, au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Suspecta în arest la domiciliu, doi bărbați în arest preventiv pentru 30 de zile

Femeia și cei doi bărbați din Basarabeasca, Cahul și Chișinău au fost reținuți. Instanța a decis plasarea femeii în arest la domiciliu, iar a celor doi bărbați în arest preventiv pentru 30 de zile.

Cercetarea penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

Dosarul, pornit după reținerea a 11 taximetriști

Dosarul este o continuare a investigației în care, în martie 2026, au fost reținuți 11 taximetriști suspectați că au ajutat la tranzitarea ilegală a Republicii Moldova pentru aproximativ 400 de bărbați din Ucraina.

Aceștia erau aduși în țară prin mai multe puncte de trecere a frontierei, inclusiv prin regiunea transnistreană, apoi erau cazați în Chișinău și Cahul și transportați spre frontiera cu România pentru a ajunge în state ale Uniunii Europene.

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