După ani de așteptare și procese prin judecată, 72 de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și 8 veterani ai războiului de pe Nistru au primit, în sfârșit, cheile unor apartamente oferite gratuit de stat. Pentru unii, însă, bucuria a venit cu surprize neplăcute. În bloc sunt infiltrații, o parte a acoperișului trebuie reparat, iar unele cazane s-au defectat chiar la prima pornire. Oamenii spun că au început să adune bani pentru a remedia problemele.

Blocul de pe strada Alba Iulia din Capitală are 80 de apartamente și a fost construit din bani publici. Deși lucrările au durat 14 ani și au fost recepționate încă în 2020, beneficiarii au primit cheile abia astăzi. Unii au așteptat și circa 20 de ani.

Iulina ȚURCAN, VETERAN AL RĂZBOIULUI DE PE NISTRU: „Am așteptat 18 ani acest apartament. Am câștigat de cauză la judecătoria Republicii Moldova și la CEDO. Și, în sfârșit, astăzi am primit cheile de la mult așteptatul apartament.”

Tudor FORTUNA, VETERAN AL RĂZBOIULUI DE PE NISTRU: „Apartamentul îl așteptăm de mult, dar de când am câștigat judecata sunt 16 ani. De când trebuie, conform hotărârii judecătorești, să ne achite spațiul locativ. Așteptarea a fost lungă, dar bine că am avut răbdare și am scos-o la capăt.”

Mulți oameni, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl nu au apucat să mai vadă apartamentele sociale oferite de stat.

Andrei VICOLAȘ, PREȘEDINTELE ASOCIAȘIEI „UNIUNII CERNOBÎL” DIN MOLDOVA: „Mulți dintre ei au stat în rând câte 30 de ani ca să primească acest apartament, de aceea pentru ei e cea mai mare bucurie. Din păcate o parte dintre participanți nu au mai ajuns până la ziua aceasta, au decedat.”

Astfel, 10 apartamente sociale au fost transmise văduvelor lor. Printre ele și Eugenia Botnarenco, care acum 5 ani și-a pierdut soțul, participant la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

Eugenia BOTNARENCO, VĂDUVĂ: „Noi am trăit, familia noastră în 13 metri pătrați și iată am crescut un băiat.”

După ani de chirie sau locuit la rude, bucuria mutării a fost umbrită de problemele clădirii. Acoperișul continuă să permită infiltrarea apei, iar locatarii au început să strângă bani pentru reparații, fără să fie obligați să contribuie.

Aliona, BENEFICIARĂ: „Când am venit aici să facem curățenie pe paliere, curgea apa. Noi din propia inițiativă am început ceva să facem.”

Iar problemele nu se opresc la acoperiș. Femeia spune că, la verificarea sistemelor de încălzire, în două dintre cele patru apartamente în care au fost pornite cazanele, acestea s-au defectat.

Aliona, BENEFICIARĂ: „În plus, atunci când acoperișul avea infiltrații, apa ajungea și la ascensor, iar toată partea electronică s-a defectat. Avem un bloc temporar, însă avem nevoie de o soluție permanentă și, pentru asta, sunt necesare alte resurse financiare.”

Blocul are 80 de apartamente cu una, două sau trei camere, oferite gratuit în proprietatea beneficiarilor.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așa arată unul dintre apartamentele la cheie oferite de către stat. Aici este primul dormitor, alături a blocul sanitar, care este separat. Lângă coridor avem și bucătăria, care este puțin dotată, iar alături dormitorul matrimonial cu ieșire la balcon.”

72 de aprtamante au fost repartizate participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, inclusiv văduvelor celor care au murit între timp. Alte 8 apartamente au fost destinate veteranilor războiului de pe Nistru. Terenul pentru clădire a fost oferit în 2003, trei ani mai târziu a început ridicarea imobilului. Astfel, clădirea a fost recepționată în 2020, însă repartizarea locuințelor a fost tergiversată ani la rând din cauza criteriilor de eligibilitate. Acestea au fost modificate abia în 2025.

Natalia PLUGARU, MINISTRA MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Inițial, atunci când a fost stabilită legislația cu privire la repartizarea acestor apartamente, criteriile s-au dovedit a fi nu neapărat cele mai potrivite. Au fost schimbate legea, hotărârile de Guvern, dar mă bucur foarte mult că, în pofida provocărilor pe care le-am avut, astăzi am ajuns într-o etapă finală, unde putem să spunem că am soluționat cumva problema blocului locativ de la Alba Iulia.”

Blocul de pe strada Alba Iulia a costat 66,7 milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat.