Aparatul de zbor care a fost găsit ieri într-o plantație de viță-de-vie din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, este o dronă de model „Gherani-2”, cu propulsie turboreactivă. Experții Poliției au stabilit preliminar acest lucru după examinarea fragmentelor. Drona a lovit un pilon de beton, iar explozia s-a extins pe o rază de aproximativ 25 de metri.

Dronă a fost găsită ieri într-o plantație de viță-de-vie din Antonești, Ștefan Vodă, după ce a lovit un pilon de beton și a explodat. Aparatul a fost descoperit de fermierul Valeriu Ceban, venit să-și verifice plantația.

Valeriu CEBAN, FERMIER „Noi ne-am ridicat să ne uităm căci ploua și am vrut să vedem dacă este noroi în vie și am văzut că erau căzuți niște stâlpi și ne-am gândit că cineva ceva a furat și când colo am văzut bucăți de plastic, stâlpii erau arși, rupți, fărămați.”

Acel bărbat spune că ieri nu a auzit niciun zgomot neobișnuit. În schimb, miercuri dimineață, în sat s-ar fi auzit o bubuitură puternică.

„Eu o bubuitură am auzit, m-am trezit de la bubuitură. Dar nu știu cauza că a fost accident sau rachetă.”

Între timp, experții Poliției au stabilit preliminar că fragmentele aparțin unei drone de model „Gheran-2”, cu propulsie turboreactivă. Aparatul a lovit pilonul de beton la aproximativ un metru și jumătate deasupra solului, provocând o explozie. În urma verificărilor, specialiștii nu au depistat alte dispozitive sau substanțe explozive. Incidentul de la Antonești se adaugă celor peste o sută de încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova, înregistrate de la începutul războiului din Ucraina.