Procesul de amalgamare voluntară a localităților din Republica Moldova avansează. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, anunță că până în prezent au fost create 17 grupuri de primării, care reunesc 55 de administrații locale și peste 90 de mii de locuitori. Pentru dezvoltarea acestora sunt planificate investiții de sute de milioane de lei.

Tot mai multe localități din Republica Moldova aleg să se unească în cadrul procesului de amalgamare voluntară, autoritățile susținând că astfel primăriile vor deveni mai puternice, cu resurse financiare mai mari și o capacitate sporită de a implementa proiecte pentru cetățeni.

Opt grupuri noi de primării, create într-o singură săptămână

Potrivit secretarului general al guvernului, Alexei Buzu, doar în această săptămână au fost finalizate deciziile de constituire pentru opt grupuri de amalgamare, formate din 29 de primării.

Printre acestea se numără grupurile formate din Abaclia și Iordanovca, cu centrul administrativ la Abaclia; Carabetovca și Sadaclia, cu centrul la Sadaclia; dar și mai multe localități din raioanele Hâncești, Leova, Strășteni, Soroca și Florești.

55 de primării și peste 90 de mii de locuitori, incluși în proces

În total, până acum, procesul a dus la crearea a 17 grupuri de primării amalgamate, care includ 55 de localități și peste 90 de mii de locuitori.

Investiții de 366 de milioane de lei pentru comunitățile amalgamate

Pentru dezvoltarea infrastructurii și modernizarea comunităților implicate sunt prevăzute investiții în valoare de 366 de milioane de lei.

„Avansăm în procesul de amalgamare voluntară. Astăzi, avem grupuri de primării amalgamate în toate regiunile țării. Acest lucru arată că tot mai multe localități își doresc primării mai puternice, cu mai multe resurse și cu o capacitate mai mare de a răspunde nevoilor oamenilor”, a declarat Alexei Buzu.

Autoritățile locale mai au timp până la 31 iulie pentru noi decizii

Buzu a precizat că procesul va continua, iar autoritățile locale mai au timp până la 31 iulie pentru a adopta noi decizii privind amalgamarea voluntară.

Reprezentanții Guvernului îndeamnă primarii și consilierii locali să consulte cetățenii, să explice avantajele reorganizării și să ia decizii care să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunităților.