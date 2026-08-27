Echipa Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova a venit cu un mesaj de felicitare în limba română, cu ocazia Zilei Independenței. Diplomații americani au transmis urări de bine cetățenilor Republicii Moldova și au subliniat importanța relațiilor de prietenie dintre cele două țări.

„La mulți ani, Republica Moldova! Vă urăm „La mulți ani de Ziua Independenței” din partea întregii echipe a Ambasadei SUA”, se arată în mesaj.

Reprezentanții Ambasadei au menționat că anul 2026 este unul simbolic pentru ambele state. Statele Unite marchează 250 de ani de independență, în timp ce Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței.

„În această zi, sărbătorim parcursul vostru și prietenia dintre țările noastre”, au transmis reprezentanții Ambasadei SUA.

SUA felicită Republica Moldova cu 35 de ani de independență

Statele Unite reafirmă sprijinul pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova. Mesajul vine din partea secretarului de stat american Marco Rubio, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Oficialul american subliniază angajamentul Washingtonului față de Republica Moldova și dreptul cetățenilor săi de a-și decide liber viitorul.

Oficialul american a subliniat că Washingtonul este „mândru să continue consolidarea parteneriatului” cu Republica Moldova și a evidențiat progresele înregistrate în ultimul an în cooperarea dintre cele două state.

Secretarul de stat american a reafirmat, totodată, angajamentul Statelor Unite față de suveranitatea și independența Republicii Moldova și a transmis cetățenilor țării noastre urări de pace, prosperitate și progres.

Mesajul a fost publicat de Departamentul de Stat al SUA pe 27 august, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova.

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Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței

Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.