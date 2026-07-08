Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Giuseppe Maria Perricone, s-a arătat impresionat de specificul agriculturii moldovenești și de modul în care sunt cultivate fructele în țara noastră. Diplomatul a vorbit despre experiența sa în cadrul evenimentului „Recolta diplomatică a piersicilor plate și cireșelor”, unde a descoperit particularități diferite față de cele întâlnite în Italia.

Perricone a remarcat în special diferențele dintre modul de organizare a plantațiilor agricole din Republica Moldova și cele din țara sa de origine, apreciind combinația dintre livezile de fructe și peisajele rurale moldovenești.

„În primul rând, ceea ce mi se pare frumos și interesant este faptul că este diferit de ceea ce am văzut în țara mea. În Italia, plantațiile de piersici sunt cultivate alături de vii, iar aici acestea se află alături de livezi de pomi fructiferi. Pentru mine, este ceva foarte fascinant și îmi place foarte mult”, a declarat ambasadorul Italiei.

Evenimentul „Recolta diplomatică a piersicilor plate și cireșelor” a reunit reprezentanți ai corpului diplomatic, autorități și producători locali, având drept scop promovarea agriculturii moldovenești, a produselor autohtone și a potențialului de export al Republicii Moldova.