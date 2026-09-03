Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile i-au înmânat o notă de protest în legătură cu intenția de a deschide 16 secții de votare în stânga Nistrului pentru alegerile în Duma de Stat.

Tatiana BARAC, PURTĂTOR DE CUVÂNT, MAE: „MAE a reiterat că organizarea oricărui proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova necesită acordul prealabil și expres al autorităților moldovenești și a solicitat părții ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în raioanele din stânga Nistrului.”

Autoritățile de la Chișinău au autorizat deschiderea unei singure secții de votare la alegerile pentru Duma de Stat - în incinta Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, solicitări pentru deschiderea secțiilor în regiunea transnistreană nu au fost adresate oficial Chișinăului. Acum o săptămână, liderul de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană ar urma să fie deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. În stânga Nistrului, conform unor estimări, în jur de 200 de mii de persoane ar deține și cetățenie rusă.