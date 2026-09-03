Percheziții în mai multe localități din țară, într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor prin criptomonede. Procurorii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins la 16 persoane. În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane, dispozitive pentru portofele cripto și bani a căror proveniență nu a fost demonstrată.

Potrivit PA, persoanele vizate ar fi folosit un mecanism prin care banii proveniți din străinătate erau transferați sub formă de criptomonede și acumulați într-un portofel electronic controlat de trezorierul grupării.

Ulterior, activele virtuale erau transmise unor persoane interpuse, care le transformau în lei moldovenești. Banii cash erau apoi împărțiți în sume mai mici și transmiși prin curieri către beneficiarii finali.

20 de percheziții

În cadrul operațiunii au loc circa 20 de percheziții. Polițiștii au ridicat telefoane mobile conectate la aplicații pentru gestionarea criptomonedelor, dispozitive pentru păstrarea cheilor private ale portofelelor cripto, dar și bani a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.

Investigația este o continuare a unor acțiuni începute în toamna anului 2025, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, mai multe persoane, inclusiv membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, au fost reținute într-un dosar privind finanțarea ilegală și tentativa de influențare a alegerilor.