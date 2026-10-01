Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a ajuns la Ministerul Afacerilor Externe, unde a fost convocat după ce trei drone au încălcat, miercuri, spațiul aerian al Republicii Moldova. Două dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării.

Oleg Ozerov a fost întâmpinat de jurnaliști la intrarea în sediul MAE. Întrebat despre cele trei incidente cu drone, ambasadorul rus a răspuns scurt: „Totul după”, sugerând că va comenta situația după întrevederea cu reprezentanții ministerului.

„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către trei drone, miercuri, 30 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Două dintre drone au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău este convocat astăzi, 1 octombrie, la MAE”, au comunicat responsabilii de la MAE.

Ministerul a reiterat că aceste încălcări amenință direct securitatea cetățenilor noștri, iar MAE cere Federației Ruse să oprească imediat atacurile asupra Ucrainei și orice acțiuni care pun în pericol Republica Moldova.

Alertă la Orhei

Un grav incident s-a produs miercuri seara, lângă localitatea Brănești, raionul Orhei, unde o dronă de tip „Geran”, cu motor turboreactiv, a lovit copacii și a explodat în imediata apropiere a unui drum public. Fragmentele aparatului au fost găsite pe o rază de circa 120 de metri. Circulația rutieră a fost sistată temporar, iar spațiul aerian din zona Centru a fost închis.

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O dronă a explodat la Anenii Noi: A lovit o antenă la 40 de metri înălțime, iar fragmentele s-au împrăștiat pe 265 de metri

Ieri dimineață, o dronă a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. La ora 05:40, drona a fost observată la mică distanță deasupra orașului Bender din stânga Nistrului. Ulterior, aparatul de zbor a căzut și a explodat în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi. Zona a fost securizată, iar poliția spune că nu nu au fost înregistrate victime.

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Drona a explodat la aproximativ 40 de metri deasupra solului, în zona unei antene de comunicații. Experții Secției tehnico-explozive cercetează locul și au găsit pe antenă urme provocate de explozie. Pe o porțiune de aproximativ 12 metri au fost observate deformări ale metalului și urme de ardere.

Potrivit poliției, fragmente ale dronei au fost împrăștiate pe o rază de circa 265 de metri. Totodată, polițiștii au găsit componente ale aparatului, inclusiv părți ale sistemului de control, alimentare și propulsie.

Antena aparține unui operator civil, însă serviciile de comunicații nu au fost afectate.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.

Un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării

O ultimă alertă aeriană a fost semnalată pe 26 septembrie în Republica Moldova, după ce un obiect neidentificat a traversat spațiul aerian al țării în jurul orei 11:00. Aparatul a survolat timp de aproximativ două minute regiunea transnistreană, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei.

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