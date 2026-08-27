Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia celor 35 de ani de independență ai Republicii Moldova. Oficialul european a vorbit despre reziliența și determinarea țării, în timp ce Delegația UE la Chișinău a venit, la rândul său, cu un mesaj dedicat Zilei Independenței, subliniind parcursul european al Republicii Moldova.

„35 de ani de independență sunt o mărturie a rezilienței, determinării și forței spiritului țării dumneavoastră”, a scris Iwona Piórko pe pagina sa de X.

Totodată, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței, însoțit de un videoclip dedicat Republicii Moldova și realizat în tematica țării noastre.

„Ziua Independenței este despre libertate, demnitate și oamenii care construiesc, zi de zi, viitorul Republicii Moldova. Pe 27 august, celebrăm curajul, unitatea și dorința de a merge înainte – cu respect pentru trecut și încredere în drumul european al țării. La mulți ani, Republica Moldova!”, se arată în mesaj.

Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței

Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent.