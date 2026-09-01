Echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost solicitate de peste 16.800 de ori în perioada 24–31 august. Printre cele mai frecvente urgențe s-au numărat cele cardiovasculare, neurologice, traumatologice și respiratorii.

În perioada menționată, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 16.830 de solicitări, dintre care 2.131 au vizat copii.

După acordarea primului ajutor medical calificat la etapa de prespital, 6.865 de pacienți au fost transportați la instituțiile medicale din țară pentru tratament specializat. Dintre aceștia, 5.560 au fost adulți, iar 1.305 – copii.

Totodată, 589 de apeluri au fost considerate inutile, întrucât nu corespundeau criteriilor de urgență medico-chirurgicală.

Aproape 3.700 de urgențe cardiovasculare

Cele mai multe intervenții au fost solicitate pentru urgențe cardiovasculare – 3.690 de cazuri, inclusiv 50 de pacienți cu sindrom coronarian acut.

Urgențele neurologice au constituit 2.445 de cazuri, dintre care 231 de accidente vasculare cerebrale. Echipele AMU au intervenit și în 1.829 de cazuri traumatologice și 1.471 de urgențe respiratorii.

88 de accidente rutiere într-o săptămână

Oamenii legii din domeniul medical au fost solicitați și la 88 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 105 persoane.

După acordarea asistenței medicale la fața locului, 84 de pacienți, inclusiv 29 de copii, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale specializate.

Zeci de intoxicații și accidente provocate de factori externi

În aceeași perioadă au fost înregistrate 118 solicitări pentru urgențe generate de factori fizici, chimici și de mediu. Printre acestea se numără 69 de cazuri de mușcături de animale și înțepături de insecte, 41 de combustii și un caz de insolație.

De asemenea, echipele AMU au intervenit în 60 de cazuri de urgențe toxice. Cele mai multe au fost intoxicații cu medicamente – 28 de cazuri. Alte 17 intoxicații au avut o altă origine, 14 au fost provocate de alcool, iar într-un caz a fost vorba despre intoxicație cu droguri.