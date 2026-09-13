S-au format ambuteiaje astăzi la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În zonă se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, iar autoritățile recomandă o rută alternativă.

Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de control desfășoară măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

În acest context, călătorii sunt îndemnați să opteze, după posibilitate, pentru traversarea frontierei prin PTF Tudora-Starokazacie.