Restricțiile de circulație de pe strada Ismail au dat peste cap traficul în centrul capitalei. Pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt s-au format coloane de mașini, iar șoferii înaintează cu greu. Unele automobile au rămas blocate chiar în mijlocul intersecțiilor, blocând circulația și în alte direcții.

Mai mulți șoferi au rămas blocați în trafic, iar unele automobile au ajuns să staționeze chiar în mijlocul intersecțiilor.

Ambuteiajele s-au format după ce circulația rutieră a fost suspendată pe o porțiune a străzii Ismail, pentru lucrări de asfaltare a carosabilului.

Potrivit Primăriei Chișinău, restricțiile sunt valabile în perioada 10–12 noiembrie, începând cu ora 9:00, pe tronsonul cuprins între bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mihail Kogălniceanu.

Citeste si : Trafic suspendat pe o porțiune a străzii Ismail, timp de trei zile. Mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate