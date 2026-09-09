Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat după seria de incidente provocate de dronele rusești în apropierea Republicii Moldova. După ce ieri o dronă a traversat spațiul aerian al țării noastre, a intrat în România, apoi a revenit în Moldova și s-a prăbușit în raionul Rîșcani, în această noapte un nou atac a avut loc la punctul de trecere Tudora-Starokazacie, unde o dronă a explodat și a ucis doi civili. Grosu spune că aceste incidente nu mai pot fi privite ca fiind ceva îndepărtat și avertizează că amenințarea Rusiei pentru Republica Moldova este o realitate zilnică, nu o „sperietoare” sau propagandă. Șeful Legislativului a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a transmis condoleanțe familiilor celor decedați.

„Acestea nu mai sunt incidente pe care le putem privi ca pe ceva îndepărtat. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian, cad pe teritoriul țării noastre, ucid oameni la câteva sute de metri de frontiera Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu.

„Amenințarea Rusiei - o realitate zilnică”

Președintele Parlamentului susține că amenințarea Rusiei la adresa Republicii Moldova este una reală și nu poate fi tratată drept „sperietoare” sau propagandă.

„Amenințarea Rusiei nu este o „sperietoare” și nu este propagandă. Este o realitate zilnică”, a scris Grosu.

În mesajul său, Igor Grosu a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

„În Ucraina, Rusia ucide oameni în fiecare zi, de mai bine de patru ani. Condamnăm aceste atacuri teribile. Exprim sincere condoleanțe rudelor celor decedați. Moldova a fost și este alături de Ucraina”, a mai declarat președintele Parlamentului.

Atac cu drone la Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Activitatea punctului de trecere Tudora-Starokazacie a fost suspendată.

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Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, atacul a avut loc între orele 23:35 și 00:05. Autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două drone au căzut în apropiere. Toate aparatele au ajuns pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost oprită.

Doi morți și trei răniți

Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Deocamdată, cetățenia victimelor nu a fost stabilită.

Punctul de trecere Starokazacie rămâne neoperational, iar traficul prin Tudora-Starokazacie este suspendat.

Nu au fost găsite drone în Moldova

Poliția de Frontieră anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovenești monitorizează situația și țin legătura cu cele din Ucraina, iar oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi de drone sau obiecte necunoscute și să sune la 112 dacă le observă.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, în urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni.