Fostul ministru al Afacerilor Interne, Ana Revenco, a anunțat pe pagina sa de Facebook că își încheie mandatul de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, instituție pe care a condus-o de la crearea sa, în 2023.

Revenco spune că a acceptat misiunea de a construi Centrul „de la zero”, într-o perioadă în care Republica Moldova se confrunta cu o intensificare a atacurilor informaționale.

„Aparent era o misiune imposibilă: nu aveam un model pe care să-l putem prelua, iar instituția trebuia creată și pusă în funcțiune într-un context de criză”, a transmis Ana Revenco.

Potrivit acesteia, în prezent Centrul este o instituție funcțională, cu o echipă formată și mecanisme de lucru stabilite. Revenco susține că modelul dezvoltat la Chișinău este analizat la Bruxelles și în alte state ca experiență în combaterea dezinformării.

„La baza activității Centrului am pus o abordare flexibilă și proactivă. Aceasta presupune nu doar reacția la dezinformare după apariția ei, ci monitorizarea riscurilor, anticiparea atacurilor și pregătirea din timp a răspunsului”, a mai declarat ea.

Fosta șefă a Centrului a mulțumit echipei și partenerilor implicați în dezvoltarea instituției și a precizat că va continua să se implice în proiecte dedicate consolidării democrației și parcursului european al Republicii Moldova.

Parcursul Anei Revenco în funcții publice

Ana Revenco a ocupat funcția de ministră a Afacerilor Interne în perioada august 2021- februarie 2023. În martie 2023, după plecarea din guvern, a fost numită director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, instituție creată pentru consolidarea capacității statului de a combate dezinformarea și amenințările hibride.

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