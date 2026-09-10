A fost în trend pe podiumurile lumii, iar acum este în trend și dincolo de sport. Anastasia Nichita este campioană mondială, vicecampioană olimpică, dar și una dintre sportivele de la noi urmărite de zeci de mii de oameni în online. Aproape 90 de mii de persoane îi urmăresc antrenamentele, alimentația, stilul de viață și, mai nou, viața de mamă. Pentru Anastasia, însă, a fi în trend înseamnă astăzi să găsească echilibrul între performanță și familie.

Am cunoscut-o la antrenamente...

...am văzut-o pe podiumurile lumii, iar astăzi Anastasia Nichita rămâne conectată, în sala de sport, acasă și...în online, acolo unde este în trend.

Anastasia NICHITA, LUPTĂTOARE: „În primul rând asta îmi aduce plăcere, să interacționez cu oamenii.”

Așa că Anastasia își împărtășește viața cu comunitatea sa online, care îi urmărește parcursul, de la sport și alimentație, până la modă și momentele petrecute alături de fiica sa.

După Jocurile Olimpice de la Paris, comunitatea ei online a crescut, iar Instagramul a devenit și o sursă de venit. Dar ceea ce o ține în atenția urmăritorilor nu sunt doar medaliile. Sportul, alimentația, disciplina și stilul ei de viață au devenit parte din imaginea pe care o construiește în online.

Anastasia NICHITA, LUPTĂTOARE: „În primul rând, cred că duc un mod de viață sănătos. Bine, poate nu în fiecare zi, dar în mare parte cred că 90% mă strădui să duc un mod de viață sănătos, ceea ce ține de sport, alimentație, regim și cred că prin asta oamenii s-au inspirat de la mine și mă urmăresc.”

Sportul, însă, nu este singurul lucru care îi ține pe oameni aproape. Anastasia este pasionată de modă, iar hainele au fost o pasiune încă din copilărie. Are chiar și un stilist, care îi este prietenă.

În ultimul an, însă, Anastasia a intrat în cel mai important rol – cel de mamă. Iar de atunci fiecare zi trebuie împărțită între sport, familie și timpul petrecut cu fiica sa.

Anastasia NICHITA, LUPTĂTOARE: „Da, recunosc că e destul de provocator pentru noi ca părinți.”

Anastasia NICHITA, LUPTĂTOARE: „Dacă până acum eu eram pe primul loc și cariera mea de sportivă era pe primul loc, acum deja îmi dau seama că toate astea se duc pe locurile doi și trei, pe primul loc vine fetița.”

Pentru Anastasia, provocarea nu mai este doar să fie concentrată la antrenament. Trebuie să găsească echilibrul între femeia de pe saltea și mama de acasă.

Anastasia NICHITA, LUPTĂTOARE: „Eu intru în casă și ea, când mă vede așa, vine fuga și mă cuprinde. Și deja îmi vine greu să o las pe mai mult timp.”

Viața Anastasiei Nichita este urmărită în online de aproape 90 de mii de oameni. Printre postări, reacții și comentarii sportiva are un mesaj - a fi în trend nu mai înseamnă doar performanță. Înseamnă și să fie prezentă, acolo unde contează cel mai mult.