Republica Moldova va extrăda pentru prima dată un cetățean către India. Bărbatul este urmărit internațional în trei cauze penale și este acuzat de omor, tentativă de omor, folosirea ilegală a armelor de foc și trafic de droguri.

Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul a fost reținut în februarie, la un punct de trecere a frontierei, în baza unei notificări INTERPOL emise la solicitarea autorităților indiene. Cererea de extrădare a fost admisă de instanță, iar hotărârea a devenit definitivă în luna iulie. Bărbatul urmează să fie predat autorităților indiene în cel mai scurt timp.

Este vizat în trei cauze penale

Acesta este acuzat de infracțiuni deosebit de grave, inclusiv omor, tentativă de omor, folosirea ilegală a armelor de foc și trafic de droguri.

Prima extrădare dintre cele două state

Este prima procedură de extrădare dintre Republica Moldova și India. În ultimii ani, autoritățile moldovene au reținut zeci de persoane anunțate în urmărire internațională de alte state, inclusiv 34 de persoane în primul semestru al anului 2026.