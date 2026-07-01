Printre cele 7 persoane diagnosticate cu salmonella, după un eveniment organizat într-un hotel de lux din centrul Capitalei, se află și un copil. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Sănătății, care a precizat că autoritățile încearcă în continuare să stabilească alimentul care a provocat îmbolnăvirile.

Emil CEBAN, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „La acel hotel a fost un eveniment din data de 23-26, unde un număr de 12 participanți, inclusiv și un copil, s-au adresat cu plângeri gastrointestinale. În urma investigațiilor efectuate la aceste persoane, s-a depistat infectarea cu salmonella. Aceasta este o patologie cauzată de o toxiinfecție alimentară.”

Potrivit ministrului, bacteria Salmonella se întâlnește frecvent în alimente de origine animală care nu sunt păstrate sau preparate în condiții corespunzătoare. Investigația epidemiologică este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească alimentul care a provocat toxiinfecția

Emil CEBAN, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII: „Când o să avem rezultatele, o să vi le comunic.”

Am solicitat o reacție din partea administrației hotelului, însă nici astăzi reprezentanții acestuia nu au oferit declarații. Aceștia au precizat pentru NewsMaker că acordă tot sprijinul autorităților pe durata anchetei.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, 26 de persoane s-au intoxicat alimentar după ce au participat la un eveniment organizat într-un hotel de lux din centrul Capitalei. 13 dintre acestea au fost internate la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, iar în cazul a șapte pacienți analizele au confirmat infectarea cu salmonella. Printre cei care s-au simțit rău au fost și angajați ai Ministerului Externe, care au participat la o recepție la hotel.