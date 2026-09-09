Ancheta internă, inițiată la Inspectoratul Național de Probațiune după dublul omor de la Măgdăcești, este pe ultima sută de metri. Concluzia va fi anunțată în scurt timp. Vor urma sau nu alte demisii? Nu este clar, cât timp nu există o finalitate a anchetei. Precizările aparțin ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, care nu a ieșit în fața presei de la producerea tragediei. Într-un interviu pentru PRO TV, ministrul a evitat să spună, cu subiect și predicat, dacă se simte responsabil pentru eșecul sistemului justiției de a proteja femeia omorâtă.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Ancheta este la fază finală și a stabilit acea cronologie, a ridiat toate locurile, a asigurat audierea consiliului de probațiune, a asigurat securizarea serverelor și a informațiilor care sunt disponibile, iar acesta este în strictă legătură cu cauza penală care este.”

Anterior, într-o postare pe o rețea de socializare, Vladislav Cojuhari a recunoscut că dublul omor de la Măgdăcești, soldat cu decesul unei femei aflate în protecția statului, este un eșec al sistemului. Dacă își asumă însă și el o parte din responsabilitate, ministrul a oferit un răspuns evaziv.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Dvs, în calitate de ministru, în ce măsură vă simțiți responsabil pentru tragedia de la Măgdăcești, pentru că dacă sistemul funționa așa cum trebuie, poate nu se ajungea acolo? – Noi discutăm despre subiecte de mecanism și subiecte instituționale. Dar responsabilitatea mea, în calitate de ministru este ca să am grijă ca procesele să decurgă fluent și corect, ca să comunic ce eforturi eroice fac oamenii pentru a depăși aceste subiecte.”

Și, pentru că în urma acestei tragedii a demisionat șeful de la Probațiune, în timp ce opoziția parlamentară a cerut un șir lung de demisii, Cojuhari consideră că atenția ar trebui îndreptată spre alte aspecte.

Vladislav COJUHARI, MINISTRUL JUSTIȚIEI: „Eu sper că pe dvs mai mult vă interesează când noi vom finaliza aceste proceduri, decât numărul demisiilor care vor urma în următorii 10-15 ani. Consider că trebuie să ne focusăm pe partea de regulament. Evident că oamneii nu fug de responsabilitate și ați văzut acest pas curajos, pe care îl consider demn de o persoană care are suficient caracter.”

Iar despre acțiunile urgente ce-ar putea preveni noi tragedii de acest fel, ministrul Justiției a enumerat cele cinci măsuri, anunțate mai devreme de premierul Vasile Tofan. Potrivit lui Cojuhari, ministerul a început deja să le implementeze.