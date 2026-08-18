„Minciuni marca PAS”. Așa își începe reacția șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi, după ce ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat investiții de peste 10 milioane de lei pentru renovarea și amenajarea a patru grupe în grădinițele numerele 197, 103, 174 și 150 din Chișinău. Pavaloi îl acuză pe ministru că prezintă drept o realizare a guvernului, un proiect început în 2024, finanțat din bani europeni, în cadrul căruia, potrivit lui, după aproape doi ani au fost făcute doar dotări cu mobilier și materiale didactice. Am contactat reprezentanții MEC pentru a comenta acuzațiile lui Andrei Pavaloi, iar instituția ne-a comunicat că va reveni cu o reacție.

Oficialul municipal mai susține că cele patru spații nu sunt grupe de creșă pentru copii cu vârsta de 0–2 ani, așa cum le prezintă ministrul. Pavaloi compară rezultatele proiectului cu activitatea Primăriei Chișinău, afirmând că municipalitatea a redeschis peste 160 de grupe în ultimii patru ani.

„Păcat că un ministru responsabil de educație nu cunoaște că grupele de creșă sunt de la 0-2 ani și nu sunt în grădinițe”, a scris Pavaloi pe Facebook.

Acesta critică și ritmul în care sunt create locurile pentru copii și susține că, dacă vor fi deschise doar câte patru grupe într-un interval de patru ani, obiectivul de 5.000 de locuri noi în creșe, asumat de autorități până la sfârșitul anului 2027, ar fi atins mult mai târziu.

„Dacă deschidem câte 4 grupe în patru ani, atunci cele 5000 de locuri pe care și-a asumat responsabilitatea de a le deschide ar trebui să le avem funcționale peste vreo zece ani”, afirmă Pavaloi.

Peste 10 milioane de lei pentru renovarea grupelor din patru grădinițe din Chișinău

Potrivit Ministerului Educației, în cele patru grădinițe din Chișinău urmează să fie investite peste 10 milioane de lei, câte aproximativ 2,27 milioane de lei pentru fiecare instituție. Banii sunt prevăzuți pentru renovarea și amenajarea spațiilor destinate copiilor mici. Iar, lucrările fac parte din proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației” ,implementat cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. La nivel național urmează să fie renovate 15 grupe.