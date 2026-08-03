Consiliul Audiovizualului are o nouă conducere. Vicepreședintele instituției, Aneta Gonța, a fost aleasă astăzi în funcția de președinte, după ce fosta șefă a CA, Liliana Vițu, și-a anunțat demisia. Candidatura acesteia a fost susținută de șase membri ai Consiliului.

Noul președinte a CA este doctor în politologie și magistru în jurnalism și științe ale comunicării. Aceasta are experiență în domeniul mass-media, fiind lector universitar, cercetătoare media, formatoare în domeniul educației media și jurnalistă.

Experiență în domeniul presei și educației media

Pe parcursul carierei sale, Aneta Gonța a colaborat cu mai multe organizații din domeniul mass-media, printre care Asociația Presei Independente, Centrul pentru Jurnalism Independent, Programul Mass-media al Fundației Soros-Moldova, Agora Francophone și Deutsche Welle Akademie.

Aceasta a absolvit Facultatea de Relații Internaționale a Institutului de Relații Internaționale din Moldova în anul 2004, iar în 2005 a obținut diploma de master la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova.

În anul 2009 a devenit doctor în politologie, iar între 2010 și 2012 a ocupat funcția de prodecană a Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la USM.

Liliana Vițu a plecat de la conducerea CA după aproape cinci ani

Numirea Anetei Gonța vine după demisia Lilianei Vițu din funcția de președinte a Consiliului Audiovizualului. În cadrul ședinței de astăzi, Vițu le-a mulțumit colegilor pentru colaborare și pentru activitatea desfășurată în perioada în care s-a aflat la conducerea instituției.

Fostul președinte nu a oferit detalii suplimentare despre motivele plecării, menționând anterior doar că este vorba despre „o anticipată schimbare în viața profesională”.

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