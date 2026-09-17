Angajatul Agenției Servicii Publice și angajatul Postului Vamal Hîrbovăț, reținuți într-un dosar privind eliberarea ilegală a numerelor de înmatriculare neutre, au fost plasați în arest preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție și a dispus arestarea celor doi pentru un termen de 30 de zile.

Cei doi au fost reținuți pe 15 septembrie de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție. Aceștia sunt bănuiți că ar fi fost implicați într-o schemă prin care erau eliberate ilegal acte necesare pentru obținerea numerelor de înmatriculare neutre.

Potrivit anchetatorilor, în schemă ar fi fost implicați mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice, inclusiv șeful Secției înmatriculare a vehiculelor din Tiraspol, precum și angajați ai Postului Vamal Hîrbovăț și alți funcționari vamali.

Până la 5.000 de euro pentru fiecare automobil

Potrivit Procuraturii Anticorupție și CNA, funcționarii ar fi cerut și primit între 1.000 și 5.000 de euro pentru fiecare automobil, pentru a trece cu vederea eventualele nereguli și pentru a urgenta procedurile de perfectare a actelor.

În cadrul anchetei, oamenii legii au stabilit, până în prezent, că peste 100 de numere de înmatriculare neutre ar fi fost eliberate ilegal.

Anchetatorii susțin că schema ar fi permis și evitarea achitării unor taxe de import și accize. În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 23 de milioane de lei.

Percheziții la domicilii, sedii de firme și companii afiliate

În cadrul dosarului au fost efectuate percheziții la domiciliile și sediile persoanelor și companiilor vizate. Verificările au vizat inclusiv firma care ar fi importat și declarat automobilele, companii afiliate, dar și brokerul vamal implicat în perfectarea actelor.

Agenția Servicii Publice a oferit suport ofițerilor CNA în documentarea cazului.

După reținerea celor doi funcționari pentru 72 de ore, procurorii au solicitat instanței aplicarea arestului preventiv. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul și a dispus plasarea acestora în arest pentru 30 de zile.

CNA și Procuratura Anticorupție continuă cercetările.

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