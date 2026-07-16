Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că a recepționat solicitarea depusă de Energocom privind aprobarea noilor prețuri reglementate pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali, în cadrul obligației de serviciu public.

Potrivit ANRE, cererea, împreună cu materialele justificative, a fost publicată pe pagina oficială a instituției, la secțiunea dedicată transparenței decizionale, pentru a putea fi consultată de toate părțile interesate.

În prezent, specialiștii Agenției analizează documentele și calculele prezentate de Energocom. După încheierea acestei etape, ANRE va elabora propriul proiect de hotărâre privind noile prețuri reglementate și îl va supune consultărilor publice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Instituția îndeamnă consumatorii, operatorii din sectorul energetic, reprezentanții mediului de afaceri, asociațiile de profil și organizațiile societății civile să examineze materialele publicate și să transmită propuneri sau observații în cadrul consultărilor. Toate opiniile recepționate vor fi analizate înainte de adoptarea unei decizii finale.

Ieri, Energocom a solicitat ANRE majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, motivând cererea prin creșterea costurilor de achiziție a gazelor. Compania susține că ajustarea tarifelor este necesară pentru a acoperi cheltuielile generate de evoluția prețurilor de pe piață și pentru a asigura continuitatea furnizării gazelor către consumatori.

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Alexandru Slusari demisionează din Consiliul de Administrație al Energocom

Astăzi, Alexandru Slusari și-a anunțat demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SA Energocom. Anunțul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde a precizat că decizia este determinată de dezacordul față de solicitarea companiei adresată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind majorarea tarifelor la gaz.

Potrivit lui Slusari, cererea depusă de Energocom nu a fost discutată în cadrul Consiliului de Administrație și a fost comunicată membrilor acestuia abia în momentul în care compania a făcut publică informația.

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