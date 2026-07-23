După ce a propus scumpirea gazelor naturale cu peste 40 la sută, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică explică motivele acestei decizii. Potrivit ANRE, principalul factor care a dus la majorarea tarifului este creșterea prețului gazelor pe piețele europene, de care depind și achizițiile făcute de Energocom. Instituția spune că proiectul este încă în faza consultărilor publice, iar decizia finală urmează să fie luată în cadrul unei viitoare ședințe.

Directorul ANRE a reamintit că, în luna ferbruarie, când ANRE a redus tariful la gaze, prețul pe piața europeană era cu mult mai mic, iar cotațiile se situau în jur de 33 euro mgw/h. Odată cu începerea conflictului militar din Orientul Mijlociu,

toate bursele au reacționat.

Constantin BOROSAN, DIRECTOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ANRE: „Situația volatilă a continuat până în iunie când a fost anunța un memorandum privind încetarea focului. A fost anunțat pe 15 iunie, brusele au reacționat prețurile au scăzut până la 40 euro mgw/h, însă nu a ținut mult”.

La începutul lunii iulie situația a escaladat din cauza unor operațiunilor militare din Golf, ceea ce a influențat bursele.

Constantin BOROSAN, DIRECTOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ANRE: „Astăzi combusitibulul gazelor. În ceea ce privește prețul în vigoare actual care a fost aprobat la data de 3 februarie 2026, vrem să vă amintim, atunci Agenția a considerat prețul mediu al gazelor naturale pentru tot anul la valoare de 404, 24 euro pe mia metri cubi.

Conducerea Agenției spune că nu a acceptat integral calculele prezentate de Energocom. După verificarea documentelor, unele cheltuieli au fost considerate nejustificare, iar proiectul ANRE prevede un tarif mai mic decât cel solicitat de companie.

Constantin BOROSAN, DIRECTOR ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ANRE: „Energocom a calculat o diviere tarifară care, așa cum am văzut, a început să fie acumulată deviere tarifară. Prețurile de achiziție au depășit semnificativ prețul inclus inițial în prețul reglementat. Energocom a calculat o valoare de circa 106 milioane lei de la începutul anului până în iulie inclusiv. În calculul agenției, noi am considerat valoarea divierii din 93 milioane lei. Se referă la componenta de dezechilibru în rețeaua de transport a gaze naturale, precum și la eficiența utilizării capacității de transport”.

ANRE mai precizează că prețul de achiziție al gazului este doar una dintre componentele tarifului final. În calculele sale, Agenția a luat un cost de achiziție de 12.150 de lei pentru o mie de metri cubi, iar după includerea tuturor celorlalte componente reglementate a rezultat un tarif final propus, de 18 lei și 79 de bani pentru un metru cub de gaz, fără TVA. Cu 5 lei și 45 de bani mai mare decât cel actual, însă cu 58 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Proiectul a fost supus consultărilor publice, ulterior va fi definitivat și va urma o nouă ședința ANRE.