Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) dă asigurări că, în pofida informațiilor apărute în spațiul public privind situația de pe piața produselor petroliere, nu există în prezent indicii care să arate o criză a carburanților în Republica Moldova. Instituția anunță că monitorizează în permanență evoluțiile din sector și urmărește atent atât nivelul stocurilor, cât și schimbările de pe piețele internaționale.

ANRE precizează că urmărește îndeaproape evoluțiile de pe piața mondială a petrolului, inclusiv situația din regiunea Golfului Persic, unde tensiunile din ultima perioadă au generat incertitudini și fluctuații ale cotațiilor internaționale.

Potrivit instituției, modificările cotațiilor Platts, utilizate la calcularea prețurilor carburanților, pot avea un impact direct atât asupra prețurilor de comercializare, cât și asupra condițiilor de aprovizionare cu produse petroliere.

Stocurile existente nu indică o criză

Conform datelor raportate de operatorii economici pentru data de 20 iulie 2026, Republica Moldova dispune de:

motorină – stocuri pentru aproximativ 8 zile;

benzină – stocuri pentru aproximativ 18 zile.

ANRE subliniază că aceste date nu indică o lipsă generalizată a produselor petroliere standard în rețeaua stațiilor de alimentare din țară.

Ce monitorizează ANRE

Instituția amintește că atribuțiile sale vizează reglementarea și supravegherea pieței produselor petroliere standard comercializate prin stațiile PECO. În acest sens, ANRE verifică respectarea metodologiei de calcul a prețurilor maxime pentru carburanții reglementați și transparența afișării prețurilor la pompă.

Autoritatea promite să informeze consumatorii

Reprezentanții ANRE dau asigurări că vor continua să monitorizeze atent evoluțiile de pe piața produselor petroliere și vor informa publicul dacă vor apărea schimbări importante care ar putea afecta consumatorii sau aprovizionarea cu carburanți. În același timp, autoritatea îndeamnă populația să se informeze din surse oficiale și să evite răspândirea informațiilor neverificate care pot crea panică pe piață.