Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu o reacție după ce mai mulți inspectori din cadrul instituției sunt bănuiți de mită și spune că tratează cu maximă seriozitate informațiile privind presupusele fapte de corupție. Totodată, ANSA menționează că va coopera cu CNA și procurorii pentru clarificarea cazului.

„Conducerea ANSA promovează toleranța zero față de corupție și respectarea strictă a cerințelor de integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Agenția va coopera pe deplin cu CNA și procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor”, a scris ANSA.

Agenția precizează că respectă prezumția de nevinovăție și nu va comenta detalii care ar putea afecta ancheta.

Mai multe produse neconforme ar fi intrat în Republica Moldova, după ce inspectorii ANSA au luat mită de la agenți economici

Mai mulți inspectori ai Postului de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai unor agenți economici sunt vizați într-un dosar corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență. Totodată, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în urma perchezițiilor.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, inspectori ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici. În schimbul banilor, funcționarii efectuau doar controale superficiale ale mărfurilor importate.

Astfel, produse neconforme ar fi fost lăsate să intre în Republica Moldova fără prelevarea probelor de laborator sau fără efectuarea analizelor necesare. Procurorii susțin că, în acest mod, erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar consumatorii puteau fi expuși unor produse care nu corespundeau cerințelor de siguranță.

În urma perchezițiilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.

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