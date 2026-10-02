Numărul persoanelor care s-au îmbolnăvit după participarea la un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești a ajuns la 36. Printre acestea sunt și opt copii, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Potrivit datelor actualizate până la 2 octombrie, 15 dintre cazuri au fost identificate activ de specialiștii ANSP în urma intervievării epidemiologice.

În prezent, 12 persoane sunt spitalizate, iar o parte dintre cei afectați primesc îngrijiri la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie.

Investigațiile de laborator au confirmat bacteria Salmonella Enteritidis la șase persoane. Celelalte probe sunt încă în proces de examinare.

ANSP precizează că investigația epidemiologică și de laborator continuă.

Recomandările ANSP

În acest context, specialiștii atrag atenția asupra respectării normelor sanitare la organizarea evenimentelor, în special în ceea ce privește prepararea și păstrarea alimentelor.

ANSP recomandă ca bucatele să nu fie pregătite cu 2-3 zile înainte de eveniment și să fie respectat lanțul frigorific, precum și timpii de preparare și servire. De asemenea, produsele crude, precum carnea, ouăle și peștele, trebuie păstrate și manipulate separat de alimentele gata pentru consum, pentru a evita contaminarea încrucișată.

Agenția subliniază și importanța condițiilor igienico-sanitare adecvate în localurile unde sunt organizate evenimente, inclusiv existența facilităților pentru spălarea mâinilor, grupurilor sanitare dotate corespunzător și echipamentelor frigorifice necesare.

Totodată, prepararea și manipularea alimentelor trebuie să fie efectuate de personal instruit și apt din punct de vedere medical. Angajații care prezintă simptome de boli diareice acute sau alte boli infecțioase nu trebuie să fie admiși la lucru.

ANSP recomandă persoanelor care prezintă simptome precum febră, diaree sau vărsături să se adreseze cât mai curând medicului de familie.

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