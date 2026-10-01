S.A. „Apă-Canal Chișinău” va primi încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat, care vor fi utilizate la priza de captare a apei din râul Nistru. Solicitarea companiei a fost recepționată astăzi, 1 octombrie, de Guvern și Comisia Națională de Management al Crizelor, iar autoritățile au început deja procedurile pentru transmiterea echipamentelor.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, care a precizat că noile pompe se adaugă celor cinci echipamente de mare capacitate transmise operatorului în luna august.

Potrivit lui Dumitru Ciorici, Apă-Canal Chișinău a solicitat suplimentarea echipamentelor necesare pentru captarea apei din Nistru, în condițiile nivelului scăzut al râului.

„Guvernul și Comisia Națională de Management al Crizelor au recepționat acum câteva ore solicitarea din partea S.A. «Apă-Canal Chișinău» prin care se solicită încă trei pompe de mare capacitate din rezervele de stat pentru priza de captare din râul Nistru, pe lângă cele cinci deja primite în august”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Autoritățile urmează să pregătească actele necesare pentru transmiterea pompelor, iar echipamentele vor fi verificate tehnic înainte de a ajunge la operator.

„Pompele vor fi pregătite și verificate tehnic, urmând să fie transmise operatorului”, a precizat Ciorici.

Debitul Nistrului, în continuare la un nivel foarte scăzut

Solicitarea vine într-un moment în care situația hidrologică de pe Nistru rămâne dificilă. Ministerul Mediului a anunțat recent că Ucraina nu mai poate asigura debitul minim de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk spre Republica Moldova.

Potrivit autorităților, în ultimele două săptămâni, în lac au intrat în mod natural aproximativ 27 de metri cubi de apă pe secundă. În aceste condiții, partea ucraineană susține că nu poate deversa spre Republica Moldova un volum mai mare decât cel care intră în lac, pentru a evita epuizarea rezervelor și riscul sistării aprovizionării cu apă a localităților deja afectate.

Nivelul scăzut al apei a provocat probleme și în unele localități din Ucraina, unde alimentarea cu apă se face deja, în anumite cazuri, după un program.

Autoritățile de la Chișinău caută soluții pentru diferite scenarii

Situația a fost discutată și la o nouă ședință extraordinară a Comisiei Nistrene. Autoritățile din cele două țări mențin dialogul, iar o eventuală îmbunătățire a situației depinde în mare parte de precipitațiile din partea superioară a bazinului hidrografic.

Ministerul Mediului precizează că, în cazul unor schimbări ale situației, Comisia Nistreană se va întruni din nou pentru a analiza evoluția debitului și posibilele soluții.

În paralel, autoritățile de la Chișinău își consolidează măsurile pentru a putea asigura alimentarea capitalei chiar și în cazul unui scenariu hidrologic mai dificil.

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Chișinăul consumă până la 200 de mii de metri cubi de apă pe zi

La 29 septembrie, premierul Vasile Tofan a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții Ministerului Mediului, Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Primăriei municipiului Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Discuțiile s-au concentrat pe evoluția situației hidrologice și pe măsurile care trebuie întreprinse pentru menținerea aprovizionării cu apă și pregătirea pentru diferite scenarii.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat anterior că, în prezent, apa fizic este suficientă pentru necesarul capitalei. Chișinăul consumă aproximativ 170-200 de mii de metri cubi de apă pe zi, echivalentul a circa 2 metri cubi pe secundă.

Problema principală este însă capacitatea stațiilor de a capta apa în condițiile în care nivelul Nistrului continuă să scadă. Tocmai în acest context, cele opt pompe de mare capacitate — cinci primite în august și încă trei care urmează să fie transmise — sunt menite să consolideze capacitatea de captare a apei din râu.

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